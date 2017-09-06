Украинские университеты вновь опустились в рейтинге лучших вузов мира

Во всемирном рейтинге университетов высшего образования Times 2016-2017-х годов Национальный университет "Львовская политехника", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им.И. Сикорского", Киевский национальный университет им.Т. Шевченко и Харьковский национальный университет им.В. Каразина находились ниже 800-й позиций (всего там было 980 вузов), сообщает "Украинская правда".

Читайте такжеЧетыре украинских ВУЗа попали в рейтинг лучших университетов мираВ рейтинге Times на 2018-й год, который насчитывает 1102 лучших университета, свои позиции они потеряли.

Так Киевский национальный университет им.Т. Шевченко в чарте между 800-й и 1000-ю позициями, а другие за 1001-й ступенью.

Интересно, что в рейтинг попал Львовский национальный университет им.И. Франко.

Times – крупнейший международный рейтинг, который оценивает вузы по всем основным параметрам – обучение, исследования, передача знаний и международное мировоззрение.

Для сравнения используют 13 тщательно откалиброванных показателей эффективности, чтобы обеспечить наиболее полное и сбалансированное оценивание.

Рейтинг Times подвергается независимому аудиту фирмы Pricewaterhouse Coopers (PwC).

Рейтинг 2016-2017-х годов, в которое входили учреждения из 79 стран, впервые за 12-летнюю историю чарта возглавил университет из Великобритании – Оксфордский университет.

Он сместил на второе место Калифорнийский технологический институт. Это был первый случай, когда учебное учреждение США не заняло первое место.

Тем не менее, американское высшее образование доминировало в списке из 148 университетов. Причем 63 университета США находились в первой 200-ке рейтинга.

В рейтинге на 2018 год американские вузы продолжат терять позиции.

Оксфордский университет второй год подряд останется на первом месте, тогда как Кембриджский университет выскочил с четвертого на второе место.

Рост Кэмбриджа происходит за счет Калифорнийского технологического института, который был первым номером с 2012 по 2016 год, номер два в прошлом году, и теперь разделил третью позицию со Стэнфордом.

Одной из причин того, что Кембридж поднялся является рост его доходов и качество исследований, проведенных в вузе.