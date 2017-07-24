Порошенко подписал закон, который регулирует поступление в вузы на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об объемах госзаказа на подготовку специалистов с высшим образованием для вузов в Донецкой и Луганской областях (регистрационный номер 6548).

Соответствующая информация размещена на странице закона на сайте Верховной Рады.

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Как сообщал УНИАН, законом устанавливается, что для временно перемещенных высших учебных заведений, временно перемещенных научных учреждений, а также высших учебных заведений на территории Донецкой и Луганской областей центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки устанавливает фиксированные объемы государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для всех специальностей и всех образовательных уровней, указанных в соответствующих лицензиях на осуществление образовательной деятельности.

Ранее в этом положении не шла о вузах на территориях Донецкой и Луганской областей. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.