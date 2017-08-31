Нацгвардейцы будут присягать на верность украинскому народу на площади перед Верховной Радой

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что военнослужащие Национальной гвардии будут принимать присягу на верность украинскому народу на площади перед Верховной Радой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время мероприятий по чествованию памяти военнослужащих Нацгвардии, которые погибли 31 августа 2015 года при несении службы возле здания Верховной Рады.

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«Для нас то, что произошло тогда, - это большая трагедия и большое осознание, поэтому сегодня мы приняли решение, это будет очень правильно и честно - чтобы Нацгвардейцы принимали присягу в дальнейшем здесь, на этом месте - на площади перед Верховной Радой, на месте, где ребята выполнили свой долг», - заявил он.

Сегодня на стене у центрального входа в Верховную Раду открыли памятную доску в честь военнослужащих Национальной гвардии, которые погибли во время массовых беспорядков на площади Конституции 31 августа 2015 года. В церемонии открытия приняли участие председатель ВР Андрей Парубий, министр внутренних дел Арсен Аваков, командующий Нацгвардии Юрий Аллеров, народные депутаты и родственники погибших нацгвардейцев.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка. Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа объявили членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.