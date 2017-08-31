Столкновения под Радой в августе 2015: подозреваемым в подрыве гранаты осенью вынесут приговор - А.Геращенко

Суд осенью вынесет приговор Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку, подозреваемым в подрыве гранаты 31 августа 2015 возле Верховной Рады. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат, член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

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Он напомнил, что в отношении событий 31 августа 2015 года на площади Конституции возле парламента продолжаются два расследования, есть уголовное производство в отношении Гуменюка и Крайняка, его рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

"Заседания продолжаются регулярно, и ожидается, что в октябре, максимум, в ноябре будет вынесен приговор суда. Скорее всего, суд прислушается к аргументам следствия и прокуратуры. Тот, кто бросал гранату, должен получить пожизненное заключение, в этом нет сомнения", - сказал Геращенко.

Говоря о другом уголовном производстве – по поводу попыток прорвать шеренгу нацгвардейцев, нападения на них, избиения, Геращенко отметил, что это производство также рассматривает суд, в деле фигурируют более 10 обвиняемых, в том числе и бывшие народные депутаты.

Кроме того, Геращенко отметил, что в деле об убийстве четырех военнослужащих Нацгвардии следствию не удалось найти доказательства того, что к этому делу причастен еще кто-то, кроме двух человек - Гуменюка и Крайняка.

"Следствие уже примерно понимает, о чем идет речь, и мы знаем, что этот бросок гранаты был не единственный в этот день, и что к этому причастны лица, которые действовали в интересах спецслужб иностранных государств. Была задача создать что-то мерзкое, чтобы показать, что в Украине не все в порядке. Сейчас обвиняются только двое. К сожалению, следствию не удалось установить, кто надоумил этих ребят на такой поступок. А сами они не дают никаких показаний по этому поводу", - сказал Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле ВР произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать парламент, бросать булыжники, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Сергей Крайняк.

Подозрения в уголовном производстве по событиям 31 августа объявили членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.