Нацбанк не запрещал банкам досрочно выдавать депозиты?

Национальный банк Украины заявляет, что не запрещал досрочно разрывать договора банковских депозитов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании “Атлон Капитал”, такую позицию во время судебного заседания 10 апреля 2009 года в Окружном административном суде г. Киева высказал представитель юридического департамента Национального банка Украины Павел ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН ранее, компания “Атлон Капитал” подала судебный иск об отмене запрета на досрочное возвращение депозитов. Предмет иска - признание абз. 5 п. 2 Постановления Правления НБУ №413 от 4 декабря 2008 года недействительным и таким, которое не отвечает правовому акту высшей юридической силы, а именно ч. 2 ст. 1060 Гражданского кодекса Украины. Своим постановлением НБУ обязал коммерческие банки «применять все необходимые меры относительно обеспечения позитивной динамики роста объемов депозитов (прежде всего, в национальной валюте Украины) с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками».

“Национальный банк не поддерживает и не может поддерживать позицию, согласно которой существуют ограничения относительно возвращения средств, размещенных в банке, в соответствии с заключенными договорами”, - цитирует пресс-служба П.ШЕВЧЕНКО.

Относительно письма №22-310/946-17250, которым НБУ обращал внимание на то, что “банкам запрещено осуществлять досрочное возвращение депозитов, потому что они вложены в долгосрочные кредиты и другие активы”, представитель НБУ сообщил в суде, что “... это письмо готовилось не юридическим департаментом, и оно не является нормативно-правовым актом… Национальному банку непонятно, почему истец, формулируя свои исковые требования, ссылается именно на это письмо”.

“Таким образом, Национальный банк переложил всю ответственность за невозвращение депозитов и нарушение прав вкладчиков на коммерческие банки, и порекомендовал вкладчикам “обращаться непосредственно в суд, если вкладчик банка считает, что по каким-то причинам коммерческий банк не выполняет своих обязательств по гражданско-правовому соглашению”, - говорится в пресс-релизе “Атлон Капитал”.

УНИАН в телефонном разговоре обратился к П.ШЕВЧЕНКО с вопросом, отвечает ли вышеуказанная информация действительности? Работник НБУ ответил, что выражать позицию Нацбанка прессе имеет право исключительно руководство НБУ.

Протокольным решениям суд обязал Национальный банк опубликовать информацию об обжаловании абз. 5 п. 2 Постановления Правления НБУ №413 от 04.12.2008 года, предоставить пакет документов относительно письма №22-310/946-17250 для последующего выяснения его сути, и назначил следующее открытое заседание на 28 мая 2009 года.