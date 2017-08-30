В Одессе СБУ помешала закупке российского оборудования на государственные деньги

Сотрудники СБУ предупредили в Одессе закупку российского оборудования коммунальным предприятием на более чем 7 млн грн во время проведения тендерных торгов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте такжеСБУ прекратила деятельность "диванных" сепаратистов из соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" (видео)"Правоохранители установили, что одно из одесских коммунальных предприятий объявило конкурс на закупку оборудования для собственных нужд. Во время проверки конкурсной документации сотрудники спецслужбы выяснили, что условия тендера «выписаны» именно под продукцию российского производства", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что чиновники сформировали такие требования, несмотря на решение Национального комитета по промышленному развитию относительно предоставления обязательного и безусловного преимущества украинским производителям при проведении каких-либо конкурсов для обеспечения продукцией госпредприятий.

Эксперты профильного государственного научно-исследовательского института пришли к выводу, что продукция российского производителя значительно худшего качества чем украинские аналоги и не соответствует действующим техническим требованиям.

"По материалам СБУ тендерный комитет отменил закупку российского оборудования. Новые требования закупок предусматривают участие исключительно украинских производителей", - подытожили в СБУ.