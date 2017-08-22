В Украине может начаться очередная волна кибератак

Специалисты по кибербезопасности сообщают о массовых фишинг-рассылках, которые могут стать началом новой волны интернет-вируса. Об этом на своей странице в Facebook написал глава наблюдательного совета Octava Capital Александр Кардаков.

"Последние два часа нам поступают сообщения о массовых почтовых рассылках, содержащих вредоносный код, как правило в одном из архивных форматов: ARJ, ZIP, 7-ZIP и др. Утром наша система защиты электронной почты перехватила подобные сообщения со вложением 7-ZIP, маскирующимися под вложенные счета. Содержимое сейчас анализируется, но уже ясно, что оно содержит активную часть, которая пытается установить интернет-соединение", - говорится в сообщении.

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Кардаков рекомендует пользователям, которые столкнулись с этой проблемой: удалять все письма с архивными вложениями с незнакомых и непроверенных адресов, не открывая их; пользователям MS Outlook и MS Exchange рекомендуют не открывать файлы непосредственно во приложениях MS Office и обязательно пользоватьсясредствами предварительного просмотра содержимого файла.

R&D-директор компании "ИТ-Интегратор" Владимир Кург также на своей страниценаписал о возможных атаках.

"От наших партнеров примерно с 10:30 приходят сообщения о фишинг-рассылке с вложениями в 7zip. Прмерно в это время приехало и к нам, содержание тела - просьба посмотреть счета во вложении, перехвачено на внешнем шлюзе", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее служба безопасности Украины предупредила о возможной новой кибератаке на сети украинских учреждений и предприятий.