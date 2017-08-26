Более 7 тысяч человек приняли участие в Международном фестивале льна в Житомирской области

Более 7 тысяч человек приняли участие в III Международном фестивале льна в Житомирской области. Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходит в селе Стремигород Коростенского района.

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Участие в нем от власти приняли: председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма, его заместитель Максим Вілівчук, руководители Коростенского района Коростенский городской председатель Владимир Москаленко, депутаты Житомирского областного совета, аграрии, предприниматели, местные жители. По данным организаторов фестиваля и правоохранителей, в мероприятии приняли участие более 7 тысяч человек. Также на фестиваль прибыли гости из-за рубежа.

После торжественного открытия фестиваля прошло награждение льонарів, состоялись выступления актеров. Также в рамках развлекательной части фестиваля зрителям было продемонстрировано три выхода конно-трюкового перфоманса, авиационное зрелище. В течение дня сегодня на территории фестиваля свои изделия демонстрировали народные мастера, желающие покупали мед, масло льна, льняная одежда, украшения. Отдельные территориальные общины области - каждая в своей палатке - демонстрировали национальные украинские блюда, попробовать которые мог каждый. На малой и большой сцене фестиваля выступали профессиональные и любительские коллективы.

Во время брифинга председатель Житомирского облсовета Владимир Ширма и главный организатор фестиваля — депутат облсовета Ирина Костюшко, которая также является руководителем агрофирмы "Заря", рассказали журналистам, что фестиваль проходит успешно так, как и было задумано. "Вы видите, как много людей прибыло на фестиваль, а это значит, что замысел возродить льноводство в Украине поддерживает все больше наших земляков",- сказала Костюшко.

В свою очередь, Ширма подчеркнул, что на Житомирщине действует областная программа поддержки льноводства и надо, чтобы такая программа была и на государственном уровне.

Во время панельной дискуссии обсудили идею создания кластера, который будет специализироваться на льонарстві.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Житомирщине проходит третий Международный фестиваль льна. Целью фестиваля является возрождение льноводства в Украине. В рамках фестиваля выступают известные украинские исполнители, проходит розыгрыш сертификатов состоится полет на воздушном шаре.Участие в фестивале участвуют фольклорные коллективы не только из Житомирской области, но и из других областей.