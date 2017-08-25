Завтра на Житомирщине открывается международный фестиваль льна

Завтра, 26 августа, в Житомирской области торжественно откроют третий международный фестиваль льна. Как сообщает пресс-служба Житомирской областной госадминистрации, открытие состоится в 11:00 в селе Стремигород Коростенского района

Посетителям представят нетворкинг для аграриев, ярмарок и современные развлечения.

"В рамках фестиваля пройдет дискуссионная панель, в которой примет участие «Ассоциация льноводства и коноплеводства в Украине», Житомирская торгово-промышленная палата, аграрии, представители власти и бизнеса .. На фестиваль прибудут пять иностранных делегаций, аграрии, чиновники, предприниматели ". целью фестиваля является возрождение льноводства в Украине", - рассказала УНИАН главный организатор фестиваля Ирина Костюшко.

По ее словам, в рамках развлекательной части фестиваля запланировано три выхода конно-трюкового перфоманса, захватывающее авиационное зрелище и ярмарок.

Также в рамках фестиваля выступят известные украинские исполнители. Гимн Украины на торжественном открытии играть военный оркестр 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В программе фестиваля также - награждение льноводов, развернутый показ модной одежды из льна; этно-зона с мастер-классами; ярмарка продукции из льна и тому подобное.

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"В этом году мы вывели фестиваль на международный уровень, около 5 иностранных делегаций подтвердили свое присутствие. Также в этом году у нас - более масштабная развлекательная программа, а именно: в этом году гостей ожидает театрализованное увертюра - сцена рождения льна, конно-трюковой шоу рыцарей и джигит княжеской конюшни, розыгрыш сертификатов, полет на воздушном шаре в небо, а также - небесный сюрприз напоследок - авиационное зрелище ", - рассказала корреспонденту УНИАН главный организатор фестиваля, депутат Житомирского областного совета Ирина Костюшко.

По ее словам, в этом году в фестивале принимают участие фольклорные коллективы не только из Житомирской области, также изъявили свое желание принять участие коллективы других областей, а именно из Львовской, Полтавской. «Очень приятно, что к нам едет официальная делегация Белоруссии, они изъявили желание привезти группу баянистов. Хедлайнером мероприятия будет Арсен Мирзоян. Также подтвердили свое личное присутствие вице-премьер-министр Геннадий Григорьевич Зубко с женой, глава государственной администрации Гундич Игорь Петрович, народные депутаты и депутаты местного самоуправления. Ожидаем еще ответа от других представителей власти: Министерства управления агропромышленного комплекса », - отметила Костюшко.

Как известно, на Житомирщине состоялся фестиваль "Аристократическая Украина".