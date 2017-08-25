Сын Таисии Повалий пожелал Украине стать независимой как Китай, пользователи соцсети не поняли и потребовали объяснений

Поздравление он опубликовал в своем Instagram 24 августа.

"Желаю нашей стране стать такой же независимой как Китай!", - написал Повалий, сопроводив пожелание фото китайской газеты.

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В комментариях позже Денис объяснил, что имел ввиду борьбу с коррупцией.

"Здесь написано, "если бы каждому украинскому чиновнику, давшему/взявшему #ХаБаРя отрубили, по китайской традиции, палец, можно было бы накормить человечиной целую Замбию", - уточнил он.

Напомним, ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как как звезды устроили грандиозные концерты по всей стране в День Независимости.