Сын Таисии Повалий пожелал Украине стать независимой как Китай, пользователи соцсети не поняли и потребовали объяснений
Сыну Таисии Повалий пришлось объясниться из-за неудачного пожелания Украине на День Независимости.
Сын Таисии Повалий, Денис Повалий странно поздравил Украину с Днем Независимости.
Поздравление он опубликовал в своем Instagram 24 августа.
"Желаю нашей стране стать такой же независимой как Китай!", - написал Повалий, сопроводив пожелание фото китайской газеты.
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В комментариях позже Денис объяснил, что имел ввиду борьбу с коррупцией.
"Здесь написано, "если бы каждому украинскому чиновнику, давшему/взявшему #ХаБаРя отрубили, по китайской традиции, палец, можно было бы накормить человечиной целую Замбию", - уточнил он.
Напомним, ранее УНИАН-Таблоид рассказал, как как звезды устроили грандиозные концерты по всей стране в День Независимости.