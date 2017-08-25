"От исторических мест до зоны АТО": как звезды устроили грандиозные концерты по всей стране в День Независимости (фото, видео)

В День Независимости Украины отечественные звезды устроили яркие концерты. Батурин, Харьков, Каменец-Подольский - так распределилась география выступлений Русланы, "Океана Эльзы" и Тины Кароль.

Причем, для тренера "Голоса страны-7" это выступление стало началом грандиозного тура, а для "океанов" - крайним перед длительной творческой отпуском. Впрочем, музыканты уже анонсировали большой концерт на 24-е августа в следующем году.

"24 августа 2018 года концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Традиционный большой концерт "Океана Эльзы" ко Дню Независимости Украины в следующем, 2018 году, состоится на крупнейшей арене страны - столичном НСК "Олимпийский". Это выступление станет первым концертом, который "Океаны" дадут после почти годовой концертной паузи. В июне музыканты завершили полуторагодовалый "Чемпионат" в поддержку альбома "Без границ", который прошел на 4-х континентах, более чем в 30 странах", - говорится на официальной странице коллектива в соцсети.

Во время харьковского шоу "ОЕ» не обошлось без столичных особенностей организации - из нескольких десятков входов на стадион "Металлист" работало всего два. Люди стояли в километровых очередях чуть не полконцерта. Однако праздничное настроение это не испортило.

Очередь на вход люди занимали по 3:00 до концерта, а в Харьков ехали из десятков разных городов.

В особый день на концерт пригласили и особых людей - тех, кому мы обязаны нашей независимостью, воинов АТО, которые ныне лечатся в харьковском госпитале. Для некоторых из них это первый выход в люди за долгие месяцы на больничной койке.

Во время своих праздничных выступлений Руслана, Тина Кароль и звезды Студии "Квартал-95" приветствовали соотечественников, пели гимн и чествовали погибших патриотов минутой молчания. Причем, "кварталовцы" сыграли шоу в Краматорске.

В Запорожье приехали участник телепроекта "Голос Страны", победитель "Битвы Хоров", обладатель первой премии вокалистов в Лондоне под патронатом королевского дома Ростислав Кушина, заслуженная артистка эстрадного искусства Украины Божена Дар и лауреат международных конкурсов аккордеонист виртуоз Юрий Дякунчак.

Изюминкой стала программа певицы Alyosha и группы "ТІК".