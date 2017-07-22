На Житомирщине состоялся фестиваль "Аристократическая Украина"

На Житомирщине сегодня состоялся фестиваль “Аристократическая Украина”.

Как сообщили УНИАН организаторы фестиваля, мероприятие прошло на территории историко-культурного комплекса Замок-музей Радомысль

«Только что завершился Всеукраинский фестиваль-показ этнической и стилизованной одежды и аксессуаров «Аристократическая Украина», - рассказали организаторы мероприятия.

На нем дизайнеры и народные мастера представили образцы этнической стилизованной одежды, обуви, художественных изделий, и тому подобное. В рамках фестиваля также прошел показ-дефиле моделей в исторической и современной этнической одежде, к тому же моделями были представлены разнообразные аксессуары, которые дополняют женский образ.

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Кроме этого, перед участниками мероприятия выступили музыкальные коллективы, состоялась праздничная программа. По итогам фестиваля определены победители в нескольких номинациях.

Организаторы и дальше планируют проводить «Аристократическую Украина» в формате ежегодного мероприятия, где свои работы на уровне с лучшими профессиональными дизайнерами продемонстрируют народные мастера.