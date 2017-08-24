На Потемкинской лестнице более 2 тысячи людей в вышиванках создали живую цепь в честь Дня Независимости Украины

В центре Одессы, на Потемкинской лестнице, сегодня более 2 тыс. человек в вышиванках создали живую цепь в честь Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, регистрация участников началась в 13.00, однако для построения цепи и учета всех желающих принять участие в мероприятии понадобилось несколько часов.

Планировалось, что акция завершится до 15.00, но время проведения продлили, чтобы все люди в вышиванках, захотевшие присоединиться к цепи, могли это сделать.

Акция проходила в рамках Вышиванкового фестиваля. Как отметили его организаторы, численность «звеньев цепи» составила 2464 человека.

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Держась за руки, участники акции выстроились от памятника Дюку де Ришелье, на которого надели гигантскую расшитую орнаментом сорочку, через всю Потемкинскую лестницу на Морской вокзал Одесского порта.

Организаторы отметили, Дюк является номером один в цепи.

В акции приняли участие люди разных возрастов, многие держали на руках малолетних детей, на которых также были вышиванки. В числе участников, в основном, местные жители. Были известные в городе активисты, политики, волонтеры.

Во время построения люди скандировали: «Слава Украине!», звучал государственный гимн.