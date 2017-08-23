В Харькове на День Независимости из-за концерта "Океана Эльзы" метро будет ходить до ночи

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с концертом группы «Океан Ельзи» на стадионе «Металлист», сообщает 057.ua.

Читайте такжеХарьков масштабно отметит День города и День НезависимостиКроме того, городским пассажирским автоперевозчикам предложено обеспечить работу пассажирского транспорта по основным направлениям от станций метрополитена до 2:00 25 августа.

Также с 17:00 24 августа до 00:00 25 августа будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Плехановской - от ул. Молочной до ул. Полевой, по ул. Молочной - от пр. Гагарина до ул. Богдана Хмельницкого, и по ул. Державинской.

На этот период ряд автобусов изменят маршруты.