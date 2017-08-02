Харьков готовится впервые за несколько лет масштабно отпраздновать День города

Концерт начнется в 19:00 и будет идти ориентировочно до 22:00. Для харьковчан выступят группа «Грибы», дуэт «Потап и Настя», поп-группа DZIDZIO, Ирина Билык и Наталья Могилевская, сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Читайте такжеВ Харькове появилась еще одна композиция "Мы любим Харьков" (фото, видео)«Впервые за несколько лет мы масштабно отпразднуем День города и проведем большой концерт. Мы пригласили на празднование иностранные делегации, гостей из других городов Украины. Очень хочется, чтобы этот праздник запомнился и у всех было отличное настроение. Фейерверк, как раньше, устраивать не будем, завершит концерт фаер-шоу», - сообщил первый заместитель харьковского городского председателя Игорь Терехов.

Кроме того, в сквере «Стрелка» с 23 по 27 августа будет проходить фестиваль еды. Там харьковчане смогут попробовать блюда, традиционные итальянской, мексиканской, французской кухонь и украинские лакомства. Во время фестиваля на специальной сцене будут выступать харьковские группы, а 24 августа пройдет концерт, посвященный Дню независимости Украины.

Особое внимание в мэрии уделят мерам безопасности на День города и День независимости. Игорь Терехов обратился к правоохранительным органам с просьбой увеличить в эти дни количество патрулей на улицах Харькова и отметил, что по городу также будут дежурить бригады скорой помощи и пожарные. Первый вице-мэр отметил, что в мэрии пройдет еще одно совещание, посвященное вопросу общественной безопасности в праздничные дни.