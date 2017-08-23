В Житомире на фасаде ОГА и облсовета теперь каждую ночь будет гореть символическая сине-желтая подсветка

В Житомире теперь на фасаде ОГА и облсовета каждую ночь будет гореть символическая сине-желтая подсветка. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время торжеств по случаю Дня государственного флага Украины сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

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По его словам, “В Житомире на фасаде ОГА и облсовета каждую ночь будет гореть символическая сине-желтая подсветка, которая установлена специально в рамках празднования Дня государственного флага”.

“ Это - сюрприз для жителей города”,- сказал Гундич, пригласив всех на открытие памятника Героев Небесной Сотни, которое состоится сегодня в 21.00.

Как известно, в Житомире торжественно подняли Государственный флаг Украины.