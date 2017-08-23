Сегодня отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма (видео)

23 августа – Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. В этот день 1939 года состоялось подписание пакта Молотова-Риббентропа. Этим документом Гитлер и Сталин фактически поделили Европу на "сферы влияния" и тем самым начали Вторую мировую войну.

Россия до сих пор пытается скрыть правду об этом страшном дне, называя "договор о ненападении" миролюбивой договоренностью.

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Как сообщал УНИАН, в Facebook набирает популярность флешмоб "ПораСказатьПравду", чтобы напомнить правду российским пропагандистам.