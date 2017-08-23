Акцию Femen в Киеве на постаменте Ленину показали с высоты птичьего полета (видео)

В сети появилось видео акции активистки Femen Анжелины Диаш на постаменте снесенного памятника Ленину в столице, снятое дроном. Его на своем YouTube-канале опубликувала Страна.ua.

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Как сообщал УНИАН, 23 августа одна из активисток группы Femen забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве обнаженной до пояса, с короной и факелом, которая должна была напоминать символ США - статую Свободы. При этом на постаменте был размещен плакат с надписью "Chocolate independence" ("Шоколадная независимость", - УНИАН.).

На обнаженной груди женщины было написано Roshen. Добравшись до постамента лестнице, она начала разбрасывать вокруг конфеты. Позже ее коллега по группе - Анжелина Диаш Де Кинташ - объяснила, что таким образом Femen хотели обратить внимание властей на "женские вопросы".