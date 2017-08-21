Порошенко: Украинцы объединились в единую патриотическую семью и отстояли общий дом от хищного соседа

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинцы объединились в единую патриотическую семью и отстояли общий дом от хищного соседа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы.

«Вспомните, три с половиной, четыре года назад, к сожалению, для многих День независимости был лишь еще одним выходным днем, абсолютно не больше. Страна была разобщенной и слабой. За эти три года мы прошли огромную дистанцию не только в построении нашей армии, наших Вооруженных Сил, не только в реализации идеи децентрализации, восстановлении справедливости, построении новой полиции, улучшении работы спецслужб... абсолютно по-другому чувствуют себя украинцы. И, в том числе российская агрессия сплотила нас в единую политическую нацию», - отметил глава государства.

Читайте такжеПорошенко рассказал об ожиданиях от переговоров с главой Пентагона

«Традиционные украинские хутора, - где что ни хата, то обязательно с краю, - объединились в единую патриотическую семью, которая отстояла наш общий дом от хищного соседа. Мы узнали реальную цену настоящей свободы и День независимости с каждым годом становится для нас все большим праздником. Это даже более важно, чем Новый год, как Рождество и Воскресение, потому что он все объединяет», - добавил президент.