Порошенко предупредил, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны
Глава государства считает, что "самое трудное уже позади", но есть факторы, которые могут откатить ситуацию назад.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия может спровоцировать горячую фазу войны. Об этом он сообщил во время открытия реконструированного корпуса Кировоградской областной детской больницы.
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"Самое трудное уже позади. Но откатить ситуацию назад может горячая фаза войны, спровоцированная Россией, и действия политиков-популистов", - считает глава украинского государства.
Самое трудное уже позади. Но откатить ситуацию назад может горячая фаза войны, спровоцированная Россией и действия политиков-популистов. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 21, 2017
Напомним, министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе российско-белорусских учений "Запад-2017", которые пройдут 14-20 сентября.
Как известно, 14-20 сентября запланировано совместное стратегическое обучение Беларуси и России "Запад-2017". По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.
Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, имеющей общую границу с Россией.