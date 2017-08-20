Президент поздравил боксера Александра Гвоздика с победой в бою с американцем Крейгом Бейкером

Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Гвоздика с победой в бою с американцем Крейгом Бейкером.

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«Искренние поздравления Александру Гвоздику! Украинец только-что нокаутировал боксера из США Крейга Бейкера», - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Facebook.

«Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов!», - добавил Порошенко.

Украинский боксер одержал победу в бою с американцем Бейкером, который состоялся в американском городе Линкольн.

B конце шестого раунда Бейкер пропустил серию ударов, которая закончилась правым боковым. Рефери остановил поединок и отдал победу украинцу техническим нокаутом.

Это уже 14-я победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.