Президент поздравил боксера Александра Гвоздика с победой в бою с американцем Крейгом Бейкером
Поединок закончился победой украинца техническим нокаутом.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил боксера Александра Гвоздика с победой в бою с американцем Крейгом Бейкером.
Читайте такжеУкраинский боксер Гвоздик оказался легче соперника на взвешивании за сутки до боя
«Искренние поздравления Александру Гвоздику! Украинец только-что нокаутировал боксера из США Крейга Бейкера», - говорится в поздравлении главы государства на его странице в Facebook.
«Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов!», - добавил Порошенко.
Украинский боксер одержал победу в бою с американцем Бейкером, который состоялся в американском городе Линкольн.
B конце шестого раунда Бейкер пропустил серию ударов, которая закончилась правым боковым. Рефери остановил поединок и отдал победу украинцу техническим нокаутом.
Это уже 14-я победа 30-летнего украинского спортсмена. 33-летний Бейкер имеет в своем арсенале 17 побед и одно поражение.