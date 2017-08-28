Где оставить ребенка после школы, если нет продленки

Для заботливых родителей вопрос о том, с кем оставить ребенка после школы, является довольно важным, ведь от проведенного времени вне класса зависит развитие его личных качеств. Однако не в каждой школе функционирует группа продленного дня, которая традиционно решает этот вопрос.

Очень хорошо, если на помощь в такой ситуации приходят родные люди – бабушка или дедушка, либо старший ребенок в семье. Или, если есть возможность нанять няню, которая будет присматривать за школьником после обучения и выполнять с ним домашнее задание.

Однако, если такие варианты для вас не приемлемы, можно воспользоваться помощью соседей, с которыми вы имеете хорошие отношения. К примеру, у вас могут быть хорошие знакомые соседи-пенсионеры, с которыми можно договориться относительно ухода за еще несамостоятельным ребенком. Или у мам могут быть подруги, которые не работают и самостоятельно забирают своих детей из школы. Их можно попросить забрать ребенка к себе до вечера, где дети могли бы вместе готовить домашние задания, помогая друг другу.

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Другим вариантом являются спортивные секции или кружки, где ребенок сможет получить всестороннее развитие и начать путь определения своей будущей профессии. Для этого стоит наблюдать за склонностями ребенка и разговаривать на тему ее предпочтений. Можно также получить консультацию у детского психолога и врача перед тем, как отдавать ребенка в кружок.

Если у школьника возникают трудности в учебе, то стоит задуматься над выполнением дополнительных упражнений с репетитором. Его выбор лучше основывать на рекомендациях других родителей. При этом не следует перегружать ребенка, то есть оставлять время на полноценный отдых.

В случае отсутствия таких возможностей, можно попробовать контролировать ребенка дистанционно, находясь в постоянной связи с ребенком, что в наше время технически не является сложным.

Школьник может звонить вам при выходе из школы и быть на связи по дороге домой, после чего осуществлять звонки по любым поводам. Это сформирует у ребенка чувство, что вы находитесь рядом, и, в то же время, будет приучать ее к самостоятельности.

В холодильнике оставьте обед, чтобы ребенок мог его разогреть в микроволновке. Желательно, чтобы он не пользовался газовой печкой, ведь это очень опасно. А лучше вообще перекрыть подачу газа на момент самостоятельного пребывания маленького школьника дома.

При этом психологи советуют не пугать ребенка вероятными проблемами самостоятельности дома.

Однако ему необходимо усвоить определенный набор правил: постоянно закрытые двери, которые не надо никому чужому открывать; по дороге домой не разговаривать с чужими людьми, а тем более садиться в незнакомый автомобиль; не ходить по незнакомым местам; следить за выключенным газом, водой и электроприборами.

Отметим, что выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных черт характера ребенка, а их лучше всех знаете только вы – родители. Если вас одолевают сомнения по поводу внешкольного времени – побольше наблюдайте за своим ребенком, чаще общайтесь с ним и проводите свободное время в компании вашего школьника. Ведь от ваших действий и решений зависит его будущее.