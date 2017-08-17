Психолог рассказала о четырех шагах, которые могут значительно облегчить учебный процесс

Есть пара вещей, сделав которые сейчас, можно существенно облегчить процесс обучения для детей и качественно улучшить школьную систему. Об этом рассказывает психолог Екатерина Гольцберг в новом выпуска журнала "Новое время".

Создать институт тьюторства.

Особенно это актуально в начальных классах, но и старшим детям пригодится. Есть несколько частных школ в Киеве и одну государственную, где есть обязательный второй учитель в классе. Такой формат решает множество проблем.

"В классе 30–35 человек с разными темпераментами, способами восприятия информации и потребностями. Кто-то отвлекается, кто-то плохо себя чувствует, кто-то устал, кого-то готов работать. В состоянии ли один учитель, сохраняя содержательную активность, оперативно откликаться на потребности всех детей? Вместо того чтобы контролировать учебный процесс, учитель начинает контролировать настроение и способность быть включенными в содержание урока 30 детей разной степени активности. Отсюда и профессиональное выгорание", - говорит психолог.

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"Второй преподаватель может следить за наличием материалов для работы (ручек, линеек, ножниц), помогать тем, кто нуждается в сиюминутной помощи (правильно держать ножницы, застегнуть пуговицы, сходить в туалет), оказывать поддержку, когда ребенок отчаялся, расстроен или потерял внимание", - добавляет она.

Исключить домашние задания.

Хотя бы в начальной школе, а в средней — сократить до минимума, превратив в практическую работу.

"Речь не о поисках готовых рефератов в интернете, как заведено сейчас, а о том, чтобы на практике изучить то, что пройдено в теории. Например, моделирование или экспериментальное исследование. Школьная система фактически превращает родителя в непрофессионального дублера, который должен заменить учителя дома, не имея для этого никаких навыков преподавания", - пишет Екатерина Гольцберг.

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Снизить тяжесть школьного портфеля.

"Казалось бы, как она влияет на качество образования? Но в тяжести портфеля заложено все: и ненужность большинства дополнительных тетрадей, особенно для домашних работ, и количество учебников, и, конечно, здоровье детей. Я знаю школу, где у детей нет портфелей, а значит, нет домашних заданий, нет конфликтов и ругани дома, нет риска забыть тетрадь, дневник, спортивную форму. Может, это решило бы проблему школьного стресса?" - акцентирует психолог.

Актуализировать работу психолога.

"К сожалению, работа психолога сейчас сведена к тому, что он зачем-то тестирует детей, увы, даже не понимая цели и не представляя, что он будет дальше с этими результатами делать. Получается, что весь его труд — это получение никому не нужных статистических данных, которые даже применить он не всегда может. Я уверена, что было бы значительно больше пользы от лекций для родителей и учителей о возрастных особенностях детей, о правилах регулирования взаимоотношений в семье, об особенностях подросткового возраста, о том, как мотивировать детей учиться", - пишет специалист.

Она также уверена, что в помощи психологов нуждаются сами учителя, которым иногда просто не с кем посоветоваться и поделиться наболевшим. "Психолог в школе должен занять место активного участника, а не стороннего наблюдателя и созерцателя проблем, как это принято сейчас", - уверена Екатерина Гольцберг.

Полный материал "Школа несчастных детей" читайте в свежем выпуске журнала "Новое время".