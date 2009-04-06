Банк не отдает «наградные» украинским олимпийцам?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил обращение председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ с просьбой найти путь решения проблемы с возвратом вознаграждений, полученных спортсменами за победу на Олимпийских играх. Об этом Н.ТОМЕНКО сообщил журналистам сегодня на брифинге в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, к нему поступило обращение нескольких Олимпийских чемпионов Украины XXIX игр в Пекине, в котором спортсмены сообщают о невозможности получения ими вознаграждений, полученных за победу на Олимпийских играх и размещенных на депозитном счете ОАО «Родовид банк». Напомним, в упомянутом банке постановлением правления Национального банка Украины на сегодняшний день введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований вкладчиков.

Заместитель председателя ВР также напомнил, что в ОАО «Родовид банк» находятся счета многих спортивных федераций, которые на сегодняшний день заблокированы.

Вице-спикер убежден, что «Национальный банк совместно с правительством должны сделать все, чтобы возобновить финансирование спортивной сферы и обеспечить выплату вознаграждений, полученных спортсменами за победу на Олимпийских играх».

Н.ТОМЕНКО отметил, что спортивные чиновники, которые несколько месяцев кряду получают государственные награды за активную работу и празднуют большие победы украинского спорта, должны, наконец, подумать и о спортсменах, которые эти победы завоевывали.