Погода на завтра

Завтра, 7 апреля, на территории Украины сохранится теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет 1-6° тепла, на Закарпатье и побережье морей до 9°; днем 14-19° тепла, в южной части и на Закарпатье местами 19-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 8-13° тепла.

В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 13-18°, в Киеве - ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.