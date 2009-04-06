Дальнобойщик пытался вывезти из Украины сигарет на 1,2 млн. грн

Вчера в Закарпатской области изъята партия контрабандных сигарет стоимостью свыше 1 млн. 233 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

По данным пограничников, партию табачных изделий пытался незаконно перевезти в свою страну 30-летний румын. Водитель-дальнобойщик грузовиком „ДАФ” через пункт пропуска „Дяково” возвращался на родину. Согласно документам, он вез деревостружковые плиты. Но поскольку в последнее время участились случаи использования дерева и изделий из него для укрывательства контрабанды, грузовик направили на углубленный осмотр, отметили в ГПСУ.

Совместная погранично-таможенная смотровая группа выяснила, что внутри плит ДСП были прорезаны отверстия. В тайниках нашли почти 247 тыс. пачек сигарет "Chesterfiеld". Контрабанду изъяли вместе с тягачом и прицепом.