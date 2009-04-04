В Черновцах задержан лидер международной преступной группировки

Милиция задержала в Черновцах лидера устойчивой преступной группировки с международными связями, которая долгое время действовала на территории Италии и Албании.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, участники группировки занимались распространением и торговлей на территории указанных государств наркотическими средствами, оружием, взрывчаткой, подделкой документов, скупкой краденого имущества и фальсификацией продуктов питания.

В конце февраля 2009 г. правоохранительные органы города Неаполя (Италия) получили постановление суда на задержание, экстрадицию и последующее заключение в тюрьму сроком на 30 лет разыскиваемого лидера преступной группировки. После получения информации о его возможном пребывании в г. Черновцы руководство УМВД Украины в области организовало розыск злоумышленника.

Одновременно с задержанием в Черновцах 49-летнего гражданина Италии на территории Албании и Италии правоохранительными органами этих государств были задержаны более 20 членов преступной группировки. Задержанный с октября 2008 г. периодически бывал в Черновцах, где учредил строительный бизнес.

Милиция выясняет, не было ли совершено итальянцем преступлений на территории Украины.

Задержанный ожидает экстрадицию в Италию.