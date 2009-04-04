Синоптики обещают на завтра до 18° тепла
14:29, 04 апреля 2009Общество
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Осадков не будет
Синоптики обещает украинцам на завтра, 5 апреля, до 18° тепла.
В частности, как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, осадков не будет, температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°.
На крайнем западе страны и юге Одесской области ожидается даже до 23° тепла; в восточной части, на севере Левобережья и в Карпатах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла.
В Киеве и Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 15-17°.
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