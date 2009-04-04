Тимошенко: Украине нужны два-три мощных фармацевтических завода

Правительство ведет переговоры с другими странами о строительстве в Украине нескольких новых фармацевтических заводов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила в прямом эфире программы "Шустер Live" на телеканале "Украина".

"Мы ведем сегодня переговоры с тремя странами мира о строительстве двух-трех мощных фармацевтических заводов в Украине, чтобы лекарства были украинскими, чтобы их цену не умножали каждый день на доллар, чтобы не видеть ежедневного роста цен на лекарства", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, построение в Украине заводов по производству отечественных лекарств – чрезвычайно актуальное задание для государства, поскольку Украина является импортно-ориентированной страной, и потому цены на большинство товаров зависят от курса доллара: "Стоимость доллара растет – и цены на импортные товары растут. И в первую очередь это касается цен на лекарства", – сказала глава украинского правительства.