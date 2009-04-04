Путин рассчитывает качать газ в Израиль
02:59, 04 апреля 2009Общество
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Об этом он сообщил главе Газпрома
Председатель правительства РФ Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Израиля поддержит проект по созданию новой газопроводной системы через Турцию. Об этом премьер-министр РФ сообщил на встрече с главой ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.
По его словам, недавно у него состоялся разговор с избранным премьером Израиля, в ходе которого, в частности, был затронут вопрос по созданию новой трубопроводной системы, проходящей через территорию Турции.
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