Путин рассчитывает качать газ в Израиль

Председатель правительства РФ Владимир Путин рассчитывает, что новое руководство Израиля поддержит проект по созданию новой газопроводной системы через Турцию. Об этом премьер-министр РФ сообщил на встрече с главой ОАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По его словам, недавно у него состоялся разговор с избранным премьером Израиля, в ходе которого, в частности, был затронут вопрос по созданию новой трубопроводной системы, проходящей через территорию Турции.

РосБизнесКонсалтинг