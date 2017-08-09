Скандал с отходами в консервах для армии: Минобороны обвиняет поставщиков и обещает пересмотреть договоры

Министерство обороны работает над внесением изменений в договоры с поставщиками, которые обеспечивают питание армии. Об этом сегодня во время брифинга заявил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины полковник Дмитрий Марченко.

Читайте такжеНардеп возмущена "адской" поездкой в поезде "Укрзализныци": на верхних полках +50°, постель воняет (фото)

«Сейчас организация питания военнослужащих, в том числе поставки продуктов питания, в Вооруженных Силах Украины осуществляются не Министерством обороны Украины, а поставщиками, которые заключили договоры на оказание соответствующих услуг. В связи с чем способность Министерства обороны Украины контролировать деятельность этих поставщиков ограничена требованиями определенных нормативных документов и условиями договоров», - пояснил Марченко.

Он отметил, что сейчас проводится работа по внесению изменений в условия договоров.

«По новым условиям предполагается, что отбор образцов будет осуществляться представителями только Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, что сделает невозможными злоупотребления со стороны поставщиков», - подчеркнул Марченко.

Как известно, в частности, вчера на пресс-конференции в УНИАН бойцы, волонтеры и народный депутат Украины Виталий Куприй заявили, что на передовую в зону АТО поставляют консервы с пищевыми отходами.

Волонтер, председатель Закарпатской областной организации партии «УКРОП» Власта Негря отметила, что бойцы с передовой в День Конституции, 28 июня этого года, стали жаловаться на некачественные консервы, в которых почти отсутствует мясо, а содержатся пищевые отходы - жилы, щетина, хрящи. Она добавила, что в сети Интернет были опубликованы материалы по этому поводу.

В свою очередь Куприй сообщил, что по этому поводу обратился с депутатским запросом к министру обороны Украины Степану Полтораку и главному военному прокурору Анатолию Матиосу. По словам депутата, Полторак дал ответ, в котором «указано на то, что действительно проведена экспертиза, и экспертиза установила, что эта пища не соответствует государственным стандартам». Куприй отметил, что при этом ничего не сделано для проверки законности закупки такой продукции.

«Это указывает на то, что сейчас покрывается это преступление», - добавил он.

По его словам, должна быть уголовная ответственность в отношении тех, кто принимал решение о закупке этой продукции. Куприй также заявил, что филиал «Консервный завод» ООО «Адамант 2000», который производит такие консервы, является «поставщиком корма для собак, то есть специализируется на собачьем корме, на 6 миллионов гривен кормят в армии служебных собак, и, возможно, они используют те же ингредиенты для того, чтобы издеваться над нашими бойцами».

Куприй отметил, что «более циничный ответ был от Матиоса», который заявляет, что передаст материалы в Минобороны вместо того, чтобы начать это расследование.

Депутат отметил, что обратится еще к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко по поводу расследования этой ситуации.

Волонтер Богдан Хаустов сообщил, что с передовой были взяты консервы «Мясо тушеное. Говядина», которые по государственным закупкам поставляются военнослужащим, и переданы на экспертизу в Научно-исследовательский центр испытания продукции ГП «Укрметртестстандарт».

По его словам, по заключениям экспертов эти консервы не соответствуют требованиям госстандарта. В документах, розданных журналистам, есть заключение этого научно-исследовательского центра, в котором сказано, что образец продукции «по органолептическим показателям (внешний вид и цвет мяса) и физико-химическим показателем (массовая доля жира) не соответствует требованиям ГОСТ». Кроме того, в консервах присутствуют «сосудистые пучки и грубая соединительная ткань», которых не должно быть в консервах. Хаустов заявил, что сложилось такое впечатление, что «взяли некачественную говядину, помыли и затолкали в банки». Он добавил, что экспертиза показала, что в консервах содержится 25% жира.