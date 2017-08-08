Государство закупило для военных пищевые отходы вместо мясных консервов - волонтеры

Министерство обороны закупает для военнослужащих на передовой консервы, изготовленные из мясных отходов. Об этом 8 августа, во время пресс-конференции заявили волонтеры и представители партии УКРОП, которые получили от военных и пользователей соцсетей жалобы на плохое качество продуктов.

Читайте такжеВ Генштабе заявляют, что системы ВСУ не были заражены вирусом Petya

«Вообще непонятно, чем кормят ребят на передовой. Мы взяли на экспертизу несколько этих банок. Когда открыли, вонь разошлась по всему залу, такое даже собака не хочет кушать», – заявила руководитель Закарпатской областной организации УКРОПа Власта Негря. По ее словам, речь идет о консервах «Говядина стерилизованная» производства ООО «Адамант 2000» и «Говядина тушеная» Зоресвит », (изготовлена ООО «Коляда-2016»), которые уже несколько месяцев подряд закупаются за государственные средства для потребностей ВСУ. Негодность тушенки, которой вынуждены питаться бойцы, подтвердили и результаты лабораторной экспертизы, проведенной ГП «Укрметртестстандарт» в Киеве.

«То, что написано на банке, и то, что внутри нее, не соответствует ни ДСТУ, ни здравому смыслу», – отметил волонтер Богдан Хаустов.

По словам руководителя Хмельницкой областной организации УКРОПа Дмитрия Йовдия, ООО «Адамант 2000» является фигурантом нескольких уголовных производств, поэтому не имеет права участвовать в государственных тендерах. Досудебное следствие установило, что различные неофициальные производители изготавливали и реализовывали товар сомнительного качества, легализируя его через «Адамант». Это предприятие, которое специализируется на производстве корма для домашних животных, также побеждало в тендерах на поставку продукции для школ и ПТУ.

Несмотря на общественный резонанс, прокуратура Хмельницкой области, где расположено производство, проигнорировала обращение волонтеров и представителей УКРОПа по соответствующему факту.

«Мы столкнулись с полным бездействием правоохранительных органов нашего региона. Мы не можем сдвинуть это дело с мертвой точки», – заявил Дмитрий Йовдий.

Формальные отписки предоставили и министр обороны Степан Полторак и Главный военный прокурор Анатолий Матиос, официальные обращения к которым направил народный депутат из УКРОПа Виталий Куприй. По его словам, в ответе министра обороны нет никакой информации о проведении служебной проверки или установления ответственных за закупки лиц.

«Для меня это однозначно указывает на то, что сейчас покрывается преступление. Как правозащитник и человек, который борется с коррупцией, я не впервые вижу, что творится в военной сфере в Украине», – подчеркнул нардеп. Представитель УКРОПа отметил, что Генеральный прокурор Юрий Луценко должен начать расследование по фактам поставок непригодных продуктов питания для ВСУ. Вместе с тем возможное хищение средств в структуре Министерства обороны должно быть изучено на уровне Кабинета Министров. Соответствующие обращения в эти органы власти народный депутат направит в ближайшее время.