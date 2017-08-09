Жители Крыма не увидят Лолиту в "голом" комбинезоне: певица неожиданно отменила гастроли

Запрещенная в Украине Лолита отменила концерты в оккупированном Крыму. Как рассказал в представитель исполнительницы Эдуард Хруцкий ее шоу отменены из-за ошибки в организации, передает "Крым.Реалии".

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"К сожалению, организаторы нас очень сильно подвели, и мы не смогли выехать. Организаторы были из России, к сожалению, они не сработали правильно. Мы вчера доехали до аэропорта и не смогли улететь, а рейсов больше не было. Много там было накладок, которые невосполнимы в организации туров", – сказал директор Лолиты.

Артистка должна была выступить в Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Алуште, Керчи.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее наряд Лолиты привлек внимание пользователей сети. 53-летняя певица посвятила одну из песен солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико. Юзеры отметили, что Лолита напоминает им героя мультфильма «Моана» и сравнили ее с одним из всадников Апокалипсиса.