"Худые очень злые": Лолита из "гроба" обратилась к критикам своего "голого" наряда (видео)

Скандальная российская певица Лолита Милявская ответила на критику блогера Лены Миро, которая распекла голый образ исполнительницы на фестивале "Жара" в Баку, подчеркнув "безобразность" ее фигуры.

"Почему толстых, возрастных баб так тянет демонстрировать свои безобразные телеса? Вот прям противно на них смотреть. Зачем они это делают? Ради пиара?", - резко прокомментировала Миро внешность Лолиты.

На личной странице в Instagram певица опубликовала ролик, в котором обратилась к бьюти-блогеру с весьма ироничным ответом.

"Как вы думаете, что я делаю? Примеряю себя к положению в гробе", - заявила певица, лежа в постели.

"Дорогая Леночка, спасибо тебе, что из забытой, никому не нужной певицы ты сделала меня популярной. Я счастлива. Вообще, приемчик не новый - обгаживать известных людей. Это как раз легче всего сделать, чтобы прославиться", - продолжила Лолита.

"Вообще некоторые худые - они очень злые. Мы, толстенькие, все замужем и у нас есть секс. Судя по всему, у вас его давно не было. Потому что женщина, у которой есть секс и любимый мужчина, который носит ее на руках, не позволяет себе выпады в адрес людей выдающихся - моих коллег и Аллы Борисовны в частности", - подытожила артистка, еще раз поблагодарив Миро за то, "что вернула ей славу".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, наряд Лолиты привлек внимание пользователей сети в понедельник, 31 июля. 53-летняя певица посвятила одну из песен солисту Rammstein Тилю Линдеманну, после чего скинула с себя накидку и предстала перед зрителями в обтягивающем прозрачном трико. Юзеры отметили, что Лолита напоминает им героя мультфильма «Моана» и сравнили ее с одним из всадников Апокалипсиса.