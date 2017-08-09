Немецкие эксперты: открытое в Украине дело против Scooter не имеет перспектив

Прокуратура Автономной республики Крым, которая ведет производство против группы Scooter, планирует получить правовую помощь от Германии в этом деле, передает "Немецкая волна". Прокуратура уже заявила о намерениях направить запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи в расследовании.

Читайте такжеПрокуратура Украины намерена допросить участников группы Scooter из-за гастролей в КрымуКак отмечается на сайте ведомства, речь идет о "проведение ряда следственных действий, прежде всего, допроса".

В крымском деле Scooter о нарушении норм немецкого или европейского права речь не идет. В то время, как украинское законодательство за въезд в Крым с территории России предусматривает уголовную ответственность, в Германии такого запрета нет. Внешнеполитическое ведомство Германии лишь не рекомендует посещать аннексированный полуостров и предупреждает, что для въезда с материковой территории страны нужно разрешение Киева, а въезд с территории России является нарушением украинских законов.

Как подтвердили и зданию немецкие юристы, подозрений в нарушении санкций ЕС, которые запрещают экспорт товаров и услуг в Крым, тоже нет, ведь на организацию и проведение коммерческих концертов на полуострове действие ограничительных мер ЕС не распространяется. Поэтому, начатое в Украине производства против участников популярного немецкого группы не имеет практически никаких перспектив, сходятся на мнении немецкие эксперты.

"Шансов, что Украина сможет что-то сделать против участников группы Scooter, если только они сами не приедут на ее территорию, чего они точно не сделают, почти нет", - считает немецкий юрист международной адвокатской конторы CMS Томас Гайдеманн.

С тем, что у Киева в другом случае нет возможностей реализовать успешное уголовное преследование, согласен и научный сотрудник Института Макса Планка по международному праву Маттиас Гартвиг. "Если эти персоны окажутся в Украине, то тогда их можно было бы привлечь к ответственности по украинскому законодательству, а иначе, даже если предположить, что их объявят в розыск, то экстрадиция исключена", - отмечает он. Кроме того, что процедура выдачи очень сложная, основной закон Германии запрещает экстрадицию немецких граждан, исключения возможны лишь в случаях выдачи странам ЕС или международным судам. Зато Томас Гайдеманн очень сомневается, что в деле о нарушении правил пересечения границы может дойти до объявления музыкантов из Германии в международный розыск.

Больших надежд в рамках процедуры предоставления правовой помощи Украине со стороны Германии немецкие юристы тоже не имеют. Тем временем в федеральном министерстве юстиции Германии сообщили, что никаких запросов об оказании правовой помощи от украинской стороны к ним еще не поступало. Впрочем, это неудивительно, поскольку такая процедура длится определенное время, подобные запросы поступают дипломатическим путем", - пояснил один из спикеров министерства Филипп Шольц. По его словам, правовую помощь Украине могут оказать на основании соответствующего европейского соглашения, но только после тщательной проверки, есть для этого предпосылки.

О том, что возможность отказа в правовой помощи по этому делу не исключена, говорит и Томас Гайдеманн. "Государство, к которому обратились по поводу правовой помощи, совсем не обязано ее предоставлять", - замечает он, добавляя, что так может произойти, если будут основания считать, что преследование исходит из политических мотивов, или что преследование за такое зарубежное правонарушении может повредить общественному порядку в стране.

В случае же положительного ответа на запрос о правовой помощи Киев может рассчитывать на получение документов или проведения допросов, отмечает Томас Гайдеманн. Возможность организации допроса в Германии участников группы Scooter в рамках процедуры правовой помощи предполагает и Маттиас Гартвиг, хотя и выражает сомнения в целесообразности этого. "Что бы это дало? Они бы рассказали, что были в Крыму, что въехали туда с территории России, но это и так известно из СМИ", - рассуждает юрист.

В то же время то, что Украина реагирует фактически бесперспективным уголовным производством на нарушение правил доступа, хоть и на аннексированную, но по нормам международного права, свою территорию, - является вполне понятным, соглашаются эксперты. Как отмечает Гайдеманн, таким шагом Киев также снова громко привлекает внимание международного сообщества к крымскому вопросу и подчеркивает, что "Крым является украинским".