Посол Украины призвал исключить фронтмена Scooter из состава жюри немецкого шоу

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал организаторов немецкого шоу DSDS ("Германия ищет супер-звезду") исключить из состава жюри солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера за его незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Призвал организаторов кастинг-шоу #DSDS исключить из жюри H. P. Baxxter, который злостно нарушает законы другого государства", - заявил Мельник.

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Как сообщал УНИАН, против группы Scooter возбудили уголовное дело за выступление в Крыму.

Пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик заявила, что прокуратура Украины намерена допросить музыкантов группы Scooter, которые выступили с концертом на территории оккупированного полуострова.