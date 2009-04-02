Ситуация с одесским губернатором остается "подвешенной"

В правительстве Украины на сегодняшний день не видят оснований для привлечения к какому бы то ни было виду ответственности либо увольнения главы Одесской областной государственной администрации Николая СЕРДЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО.

Он сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство заслушало отчет главы Госкомпредпринимателства Александры КУЖЕЛЬ по результатам работы комиссии по проверке фактов, изложенных в обращениях представителей бастующих перевозчиков на трассе Киев-Одесса, касающихся деятельности главы Одесской ОГА.

«Каких-то конкретных фактов, которые бы свидетельствовали о том, что глава облгосадминистрации что-то делает не так, нарушает законы, и того, что могло бы быть основанием для рассмотрения вопроса о привлечении его к ответственности, не прозвучало», - сказал П.КРУПКО.

Вместе с этим он сообщил, что по сегодняшнему докладу А.КУЖЕЛЬ будет подготовлено отдельное поручение премьер-министра по урегулированию проблемных вопросов, ставших причиной обращения представителей перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2009 года премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что намерена направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО представление об увольнении председателя Одесской областной государственной администрации Н.СЕРДЮКА.

Об этом премьер сообщила на совещании в Кабинете министров по вопросам урегулирования проблем автоперевозчиков, бастующих на трассе Киев-Одесса, комментируя заявление атовперевозчиков о незаконных действиях главы Одесской ОГА. При этом премьер-министр подчеркнула, что у нее претензий к губернатору больше, чем у автоперевозчиков.

В тот же день глава Одесской областной государственной администрации Н.СЕРДЮК отметил, что «областные власти сделали все от них зависящее, чтобы помочь водителям-дальнобойщикам, и переход на личности со стороны премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО неуместен». По мнению Н.СЕРДЮКА, «только время расставит все по своим местам и покажет, кто был прав, а кто - нет».