Угрожая взорвать газ, двое требовали наказать Луценко и Медведько

В результате совместной операции СБУ и киевской милиции задержаны два человека, угрожавшие взорвать баллоны с газом.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ (Ранее сообщалось о задержании одного мужчины – УНИАН).

По данным пресс-центра, сегодня, 2 апреля, в Киеве около 11.30 двое людей зашли в помещение библиотеки завода “Арсенал”, где забаррикадировались на первом этаже двухэтажного здания по улице Московская, 3.

Угрожая взорвать газовые баллоны, мужчина и женщина требовали от правоохранителей, которые прибыли на место события, передать их обращение с требованиями на имя Президента, председателя Верховной Рады и председателя Службы безопасности Украины.

По данным пресс-центра, во время переговоров, которые проводили руководитель Антитеррористического центра, первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, начальник ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Василий ГРИЦАК, начальник ГУ МВД в Киеве Виталий ЯРЕМА, шантажисты были предупреждены об уголовной ответственности.

Во время переговоров, которые длились около полутора часов, злоумышленники время от времени открывали баллоны с газом, тем самым демонстрируя решительность своих намерений, отметили в СБУ. По выводам психологов Службы безопасности, их психическое состояние вызывало серьезную обеспокоенность, поэтому было принято решение о штурме помещения.

Вследствие успешного штурма, который осуществили бойцы Центра спецопераций СБУ («Альфа»), злоумышленники были задержаны, баллоны с газом изъяты. Никто не пострадал.

Ситуацию лично держал на контроле Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, которому докладывалось обо всех этапах спецоперации, проинформировали в СБУ.

По словам председателя Службы безопасности Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ и в дальнейшем будет жестко реагировать на любые проявления экстремизма, какие бы лозунги не провозглашали те, кто посягает на безопасность граждан.

Как сообщал УНИАН, мужчина, который забаррикадировался в библиотеке, заявлял, в частности, что недоволен ситуацией, сложившейся в стране, и требует освобождения министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО. Также он требовал, чтобы эти должностные лица были наказаны в соответствии с законом. На выполнение этих требований мужчина отвел трое суток. По его словам, если на протяжении этого срока выдвинутые им требования удовлетворены не будут, он взорвет газовый баллон, который имеет при себе.