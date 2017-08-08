В Днепре участнику перестрелки, в которой погибли АТОшники, предъявили подозрения еще по двум статьям

В Днепре выдвинули подозрения еще по двум статьям участнику перестрелки, в которой погибли двое участников АТО, Давиду Пабилеру. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в областном управлении полиции.

Читайте такжеВ Днепре суд не может избрать меру пресечения участнику перестрелки, в которой погибли АТОшникиПо данным полиции, вручены уведомления о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 189 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("вымогательство"; "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

1 августа участнику перестрелки в Днепре, гражданину Израиля, было вручено первое уведомление о подозрении.

В то же время, как проинформировали в полиции, вопрос об избрании мужчине меры пресечения все еще решается в суде.

Как сообщал УНИАН, избрание меры пресечения подозреваемому в Бабушкинском районном суде Днепра началась еще 2 августа. Процесс затянулся из-за многочисленных ходатайств защиты. Сторона защиты несколько раз ходатайствовала об отводе судьи и следователя, адвокаты заявили ходатайства о необходимости привлечения переводчика с иврита, поскольку их подзащитный, гражданин Израиля, не понимает украинского и русского языков. Суд 7 августа снова затянулся из-за нового ходатайства защиты об отводе судьи.

24 июля вечером в Днепре, возле ресторана на проспекте Гагарина, произошла перестрелка.По данным полиции, две группы людей, в одной из которых был известный адвокат, участник АТО Эдмонд Саакян и несколько бывших бойцов, выясняли «экономические отношения». В результате перестрелки двое участников АТО погибли.

Эдмонд Саакян, который получил ранение в живот, заявляет, что нападающими были люди, которые ранее угрожали его брату и семье, требуя денег.

Четверо людей со стороны, которую полиция называет нападавшей, также есть раненые. По данным полиции, среди них есть ранее судимые граждане. Двум из них вручили уведомление о подозрении и взяли под стражу. Еще один, который не имел соответствующего статуса, по обращению родственников покинул больницу и отправился на лечение за границу.

По факту стрельбы полицейские открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".