Суд арестовал двух участников перестрелки в Днепре

00:38, 28 июля 2017
Общество
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Еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь.

Подозреваемых в стрельбе в Днепре взяли под стражу / фото facebook.com/UA.National.Police

В четверг, 27 июля, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога двум подозреваемым в участии в перестрелке в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Еще два фигуранта дела в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают медицинскую помощь. Как отметили в полиции, в отношении них в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

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"Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 115 УК Украины. Следователи опросили более двух десятков свидетелей. Полиция изъяла видео с камер наблюдения, которые были расположены рядом. Видео приобщено к материалам дела", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепре в результате перестрелки на проспекте Гагарина погибли двое участников АТО, еще пятеро человек получили ранения.

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