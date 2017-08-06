В Якутске провели акцию в поддержку политзаключенного Сенцова (фото, видео)

В российском городе Якутске активистки из Pussy Riot устроили акцию в поддержку украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

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"Якутск, республика Саха, мост через озеро Сайсары. В двадцати минутах – ИК-1, где находится Олег Сенцов. Семь с половиной километров", - говорится в ее сообщении.

Участницы Pussy Riot с помощью льняного полотна и розового баллончика изготовили растяжку и разместили ее на мосту так, чтобы было видно прохожим и жителям домов напротив.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

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В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство. В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как для большинства жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года огласил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине.