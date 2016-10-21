Россия отказалась передать Украине Сенцова

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

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При этом причины отказа в выдаче Сенцова он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, Сенцова и Кольченко были осуждены Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно. Им было предъявлено обвинение в якобы подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе, а также в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и партии «Единая Россия» в оккупированном Крыму.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину украинских политзаключенных, в частности, Сенцова и Кольченко. Они уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.