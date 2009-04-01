Киллер на велосипеде стрелял в проректора НАУ

Сегодня утром в Киеве опять было совершено нападение на первого проректора Национального авиационного университета Максима ЛУЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в ЦСО ГУМВД Украины в г. Киеве, нападение произошло около 8 часов утра на территории университета.

Как заметили в ЦСО, автомобиль М.ЛУЦКОГО проезжал по одной из аллей, когда к нему приблизился мужчина на велосипеде и открыл огонь из пистолета. Водителю М.ЛУЦКОГО благодаря маневрированию удалось уйти из сектора обстрела, после чего он догнал на автомобиле киллера и сбил его. В это время на помощь пришла охрана университета и участковый инспектор, который в этот момент был неподалеку.

Нападающий задержан и доставлен в райуправление милиции. Известно, что он является уроженцем Полтавской области.

Как сообщал УНИАН, на М.ЛУЦКОГО уже было совершено вооруженное нападение 5 февраля этого года около 21.00 в Соломенском районе Киева.

Неизвестный автомобиль заблокировал движение служебному автомобилю “Мерседес S350”, в котором находился М.ЛУЦКИЙ, после чего в сторону этого автомобиля неизвестный мужчина осуществил выстрел. Вследствие нападения никто не пострадал. Тогда М.ЛУЦКИЙ заметил, что ему тяжело с чем-то связать этот инцидент.

Соломенское райуправление милиции Киева возбудило уголовное дело по факту нападения на М.ЛУЦКОГО. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 15 и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.