Украина летит в стену на скорости 150 км в час - эксперт

Директор Европейского центра международной политэкономии Фредрик Эриксон потрясен решением Верховной Рады относительно пакета антикризисных законопроектов.

Украина должна осознать, что она летит в стену на скорости 150 км. в час - так в интервью “Немецкой волне” прокомментировал Фредрик Эриксон отказ депутатов ВР голосовать по законопроектам, принятия которых требует МВФ. По словам Эриксона, в настоящее время продолжается политическая игра, как в Украине так и между Украиной и МВФ. В то же время, в ближайшем будущем Украина столкнется с еще большими трудностями, чем есть в настоящее время, ведь в следующие 2 месяца будет собрано намного меньше налогов. Если же Киев не получит денег МВФ, будет дефолт — отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, в Украине многие люди спекулируют на этом и считают, что Киев все равно получит эти средства. Ведь дефолт может сильно ударить по западным банкам, которые работают в Украине, а это, в свою очередь, по экономике других стран Европы. Поэтому, мол, руководители государств Запада не допустят дефолта в Украине. Впрочем, такая аргументация неверна, считает Фредрик Эриксон. “Я не думаю, что это будет достаточным аргументом для МВФ для выдачи ссуды”, - говорит экономист. В то же время, он прибавляет, что последнее слово в этой ситуации еще не сказано.