Азаров объясняет, что Фрадков имел в виду

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ объясняет, что председатель правительства Российской Федерации Михаил ФРАДКОВ, говоря о синхронизации вступления в ВТО, имел в виду защиту экономик Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве в ответ на просьбу журналистов прокомментировать вчерашнее заявление российского премьера.

Н.АЗАРОВ, в частности, сказал, что лично присутствовал на встрече М.ФРАДКОВА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, на которой также обсуждался этот вопрос.

«Каким образом мы с вами защитим наш рынок российский и ваш рынок, украинский, от товаров третьих стран? У нас с вами будут действовать совершенно различные режимы тарифной защиты по контуру наших границ. А мы говорим о том, чтобы создать между Украиной и Россией Единое экономическое пространство, по сути дела - открыть границы», - процитировал М.ФРАДКОВА Н.АЗАРОВ.

Н.АЗАРОВ также отметил, что М.ФРАДКОВ – очень квалифицированный специалист в области международной торговли. «Какой он термин использовал – другой разговор», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом украинский первый вице-премьер подчеркнул, что не нужно каким-либо образом интерпретировать слова российского премьера в другом аспекте.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что никто не говорил о синхронизации даты вступления России и Украины в ВТО.

Как сообщал УНИАН, 24 октября М.ФРАДКОВ предложил Украине синхронизацию вступления во Всемирную торговую организацию. «Если это ВТО - то больше обмениваться информацией, я бы прямо сказал, синхронизировать переговорный процесс», - сказал российский премьер. М.ФРАДКОВ отметил, что стратегическое сотрудничество, которое существует между Украиной и Россией, по его мнению, предусматривает особое доверие и разделение приоритетов внешней и внутренней политики.

Сегодня, 25 октября, на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ сообщил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает нелогичной синхронизацию вступления Украины и России во Всемирную торговую организацию.

Он напомнил, что 24 октября состоялась встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром России Михаилом ФРАДКОВЫМ. По словам А.ЧАЛОГО, во время встречи не ставился вопрос о синхронизации вступления Украины и России в ВТО. Заместитель главы Секретариата сообщил, что речь шла о негативных последствиях для России, если Украина раньше вступит в ВТО, в частности, с точки зрения реэкспорта через территорию Украины товаров из третьих стран, учитывая, что украинское тарифное предложение при вступлении в ВТО ниже российского.

По словам А.ЧАЛОГО, в связи с этим между Президентом Украины и российским премьером состоялась дискуссия, во время которой В.ЮЩЕНКО отметил, что «есть достаточно механизмов и инструментов в современной торгово-экономической политике, которые могут снять обеспокоенность России».