В детской больнице Днепра построят хирургический корпус (фото)

В Днепре до 2018 года планируется построить новый хирургический комплекс. Также до конца года завершат капитальный ремонт педиатрического отделения днепровского Центра матери и ребенка им. Руднева. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА).

Читайте такжеВ Днепре умер военный, который получил ранение от взрыва на полигонеНа шести этажах будут расположены приемное отделение, травмпункт, рентген и томографический кабинеты, палаты, операционный блок. Эти работы планируется завершить в 2018 году.

«Мы разработали дизайн-проект, по которому изнутри оба корпуса не будут похожи на больницы, которые строились раньше. Это будет что-то вроде комфортного отеля, где смогут находиться мамы с детьми», - сообщили в ОГА.

Также больница будет оснащена новым современным оборудованием, а сами помещения будут капитально отремонтированы. В педиатрическом отделении в палатах расширенного и перепланированного отделения дети смогут находиться вместе с родителями, каждая комната также имеет отдельный санузел.

Строительные работы выполнены уже на 70%. В настоящее время отделение обустраивают внутри.