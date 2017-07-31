В детской больнице Днепра построят хирургический корпус (фото)

17:21, 31 июля 2017
Общество
164 0

Городские власти обещают, что корпус не будет похож на обычную больницу.

http://adm.dp.gov.ua

В Днепре до 2018 года планируется построить новый хирургический комплекс. Также до конца года завершат капитальный ремонт педиатрического отделения днепровского Центра матери и ребенка им. Руднева. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА).

Читайте такжеВ Днепре умер военный, который получил ранение от взрыва на полигонеНа шести этажах будут расположены приемное отделение, травмпункт, рентген и томографический кабинеты, палаты, операционный блок. Эти работы планируется завершить в 2018 году.  

«Мы разработали дизайн-проект, по которому изнутри оба корпуса не будут похожи на больницы, которые строились раньше. Это будет что-то вроде комфортного отеля, где смогут находиться мамы с детьми», - сообщили в ОГА.

http://adm.dp.gov.ua

Также больница будет оснащена новым современным оборудованием, а сами помещения будут капитально отремонтированы. В педиатрическом отделении в палатах расширенного и перепланированного отделения дети смогут находиться вместе с родителями, каждая комната также имеет отдельный санузел.

Строительные работы выполнены уже на 70%. В настоящее время  отделение обустраивают внутри.   

http://adm.dp.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #детская больница днепре#строят корпус больницы