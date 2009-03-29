Возобновил работу театр им. Тараса Шевченко

После 8-месячного капитального ремонта возобновил свою работу один из старейших театров Украины - Днепропетровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Тараса Шевченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

К 90-летию театра им. Тараса Шевченко, празднование которого запланировано на конец мая, обновлен фасад здания, отремонтировано фойе, зрительный зал, заменен свет на сцене, внутренняя электропроводка, сантехническое оборудование. На капитальный ремонт театра из областного бюджета Днепропетровской области в 2008 году было выделено 8,25 млн. грн.

Сегодня в репертуаре Днепропетровского украинского муздрамтеатра произведения отечественной и мировой классики, пьесы современных драматургов, сказки для детей.

Всего в Днепропетровской области работает 14 профессиональных драматических, музыкальных, кукольных, молодежных, телевизионных и любительских театров. Кроме того, действуют 107 любительских драматичных коллективов, которые ежегодно представляют зрителям свыше 50 премьерных спектаклей, среди которых удельный вес составляет украинская классическая драматургия.