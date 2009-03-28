Ющенко поздравил Дмитрия Гнатюка

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Народного артиста Украины Дмитрия ГНАТЮКА с днем рождения.

«От всего сердца поздравляю Вас – гениального вокалиста, выдающегося артиста и режиссера, преданного и искреннего патриота Украины с днем рождения», - говорится в приветствии главы государства, текст которого размещен на официальном сайте Президета.

По словам В.ЮЩЕНКО, он высоко ценит уникальный голос Д.ГНАТЮКА, его талант, самоотверженное служение искусству и значительный личный вклад в развитие национальной культуры. “Ваше творчество – это живая история современной украинской музыки, на которой выросло не одно поколение украинцев. Его любят, знают и уважают в Украине и далеко за ее пределами”, - подчеркнул Президент.

Справка УНИАН. Украинский оперный певец (баритон), народный артист Украины Д.ГНАТЮК родился 28 марта 1925 года.