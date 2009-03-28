В Черновцах собираются на год уменьшить арендную плату за землю

Депутаты Черновицкого горсовета предлагают местной власти на год уменьшить на 30% размер арендной платы за землю.

Как передает корреспондент УНИАН, проект этого решения сессии городского совета, в соответствии с требованиями регуляторной политики в Украине, вынесен на общественное обсуждение.

Для поддержки предпринимателей предлагается при расчетах арендной платы за земельные участки в Черновцах применять понижающий коэффициент 0,7 от размера общей арендной платы, кроме сельскохозяйственной земли и участков жилищной застройки. Эта льгота, как планируется, действующая с 1 января до 31 декабря 2009 года, распространится на юридические и физические лица, которые заключили и заключат договоры аренды согласно денежной оценке земли, которая действует с 1 июля 2008 года.

Государственной налоговой инспекции в Черновцах городской совет предложил на протяжении 2009 года предоставлять рассрочку по уплате аренды земельных участков гражданам, которые не заключили договоры аренды земли согласно денежной оценке, введенной в действие с 1 июля 2008 года.