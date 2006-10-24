В конце недели в Украине существенно похолодает

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ночью в западной части, днем в Украине, кроме восточных областей, дожди, местами грозы, ночью в Карпатах и в Закарпатье сильные дожди. Ночью и утром в южных, восточных, северных областях и в Крыму туман. Ветер в западной половине северо-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14° тепла, днем 12-17°, на юге до 21°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.

26-27 октября - переменная облачность. 26 октября в восточной половине дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы, на остальной территории местами небольшой дождь; 27 октября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 27 октября в западных областях южный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 17-22 м/с. Понижение температуры ночью 26 октября до 4-9° тепла, 27 октября в западных и северных областях до 0-5° тепла, в Карпатах и Прикарпатье местами до 1-3° мороза (только в восточной части и в Крыму 26 октября 8-13° тепла), днем до 9-14° (на крайнем юге и в западных областях 12-17°, 27 октября на западе до 21°).

28-29 октября - временами небольшой и умеренный дождь, 29 октября в северной половине кое-где с мокрым снегом, только 28 октября ночью в Украине, а днем в северных областях и на крайнем западе без существенных осадков. Дальнейшее понижение температуры ночью до 5° тепла - 1° мороза, днем до 3-9° тепла; в южной части и восточных областях ночью до 4-9° тепла, днем до 6-12° .

В Киеве и области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, слабый туман; утром и днем дождь, местами гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 13-15°; по области ночью 9-14°, днем 12-17°.

26-27 октября - переменная облачность. 26 октября местами небольшой дождь; 27 октября без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью 26 октября до 4-9° тепла, 27 октября до 0-5° тепла, днем до 9-14°.

28 октября без существенных осадков, 29 октября временами дождь, кое-где с мокрым снегом; дальнейшее понижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 4-9° тепла.